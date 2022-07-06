Потеря или кража телефона: Госспецсвязи дало советы по защите данных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. При похищении или потере мобильного телефона необходимо выполнить всего 5 простых действий. Именно они помогут сохранить информацию в гаджете. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) в Telegram, сообщает УНН.
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«Сегодня телефоны – это не только средство общения, но и «хранилище» большого количества различных важных данных: мы держим документы в "Дія", получаем услуги с помощью гаджета в банках, совершаем покупки в интернете и т.д.», – говорится в сообщении.
Детали
В случае потери мобильного, чтобы обезопасить свою информацию, как указали в Госспецсвязи, нужно выполнить следующие действия:
Дополнение
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