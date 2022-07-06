Втрата або крадіжка телефону: Держспецзв'язку дало поради для захисту даних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У разі викрадення або втрати мобільного телефона треба виконати лише 5 простих дій. Саме вони допоможуть зберегти інформацію у гаджеті. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) в Telegram, інформує УНН.
Цитата
«Сьогодні телефони – це не тільки засіб спілкування, а і «сховище» великої кількості різних важливих даних: ми тримаємо документи у Дії, отримуємо послуги за допомогою гаджету в банках, здійснюємо покупки в інтернеті тощо», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, як вказують у Держспецзв'язку, потрібно виконати такі дії:
Доповнення
Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.