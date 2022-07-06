Втрата або крадіжка телефону: Держспецзв'язку дало поради для захисту даних

Цитата

«Сьогодні телефони – це не тільки засіб спілкування, а і «сховище» великої кількості різних важливих даних: ми тримаємо документи у Дії, отримуємо послуги за допомогою гаджету в банках, здійснюємо покупки в інтернеті тощо», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, як вказують у Держспецзв'язку, потрібно виконати такі дії:

Перш за все треба повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку. Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте їх під рукою.

Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія та інші) через інший пристрій.

Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

Обов’язково зверніться з відповідною заявою до поліції.

Попередьте своїх друзів: зловмисники від вашого імені можуть просити гроші.

Доповнення

Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.