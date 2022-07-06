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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Втрата або крадіжка телефону: Держспецзв'язку дало поради для захисту даних

Втрата або крадіжка телефону: Держспецзв'язку дало поради для захисту даних

Київ • УНН

 • 156549 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У разі викрадення або втрати мобільного телефона треба виконати лише 5 простих дій. Саме вони допоможуть зберегти інформацію у гаджеті. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні телефони – це не тільки засіб спілкування, а і «сховище» великої кількості різних важливих даних: ми тримаємо документи у Дії, отримуємо послуги за допомогою гаджету в банках, здійснюємо покупки в інтернеті тощо», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, як вказують у Держспецзв'язку, потрібно виконати такі дії:

  • Перш за все треба повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку. Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте їх під рукою.
  • Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія та інші) через інший пристрій.
  • Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
  • Обов’язково зверніться з відповідною заявою до поліції.
  • Попередьте своїх друзів: зловмисники від вашого імені можуть просити гроші.

    • Доповнення 

    Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.

    Українські Національні Новини

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