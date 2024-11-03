Второй тур выборов президента в Молдове: проголосовали уже около 30% избирателей
Киев • УНН
На 13:00 во втором туре выборов президента Молдовы проголосовали более 850 тысяч граждан, что составляет около 30% избирателей. За рубежом проголосовали более 130 тысяч человек.
К 13:00 более 850 тыс. граждан Молдовы в стране и за рубежом 3 ноября проголосовали во втором туре выборов президента. Это около 30% избирателей. Данные подала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.
Детали
ЦИК подала данные о голосовании во втором туре выборов президента Молдовы. По данным комиссии, на 13:00 правом голоса воспользовались более 850 тыс. граждан (около 30% избирателей). Для сравнения, в первом туре на этот час проголосовали 685 тыс. человек.
Активнее всего голосуют в Резинском, Дондюшанском и Шолданештском районах - около 29%, явка в Кишиневе - 28%, в Бельцах - 25%, в Гагаузии - 27%.
На избирательных участках за рубежом до этого часа проголосовали более 130 тыс. граждан. Самая высокая явка - в Москве, Бухаресте, Брешии и Падуе.
ЦИК также сообщила о 52 нарушениях, зафиксированных в день голосования. Среди них - фото бюллетеней, агитация, подозрения в подкупе избирателей и шесть случаев подвоза избирателей.
Спикер парламента Молдовы заявил о "невероятных" ресурсах, задействованных для подкупа и манипуляций на выборах президента3 ноября 2024, 12:00 • 8145 просмотров