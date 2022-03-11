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Вторжение РФ в Украину: погибло уже 78 детей

Вторжение РФ в Украину: погибло уже 78 детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала вторжения России в Украину погибло уже 78 детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Детали

"По состоянию на 10:00 11 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 78 детей и получило ранения более 100 детей", — написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей Мариуполя и Волновахи Донецкой области и Ирпеня под Киевом сейчас невозможно.

Вчера в Броварскую больницу со Скибина Киевской области обратился отец с 15-летним сыном, которые в собственном авто попали под обстрел российских боевиков. Они получили осколочные ранения.

В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" были повреждены 17 общеобразовательная школа, детское заведение № 25 и амбулатория семейной медицины №6.

"Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор продолжает цинично нарушать основополагающие права детей - право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации способствовать прекращению военного нападения Российской Федерации", — добавила Денисова.

Напомним

С начала вторжения России в Украину Укрзализныця эвакуировала уже примерно 250 тысяч детей.

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