Вторгнення РФ в Україну: загинуло вже 78 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку вторгнення Росії в Україні загинуло вже 78 дітей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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"Станом на 10:00 11 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 78 дітей та отримало поранення понад 100 дітей", — написала Денісова.
Омбудсмен зазначила, що встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів Маріуполя і Волновахи Донецької області та Ірпеня на Київщині наразі неможливо.
Вчора у Броварську лікарню зі Скибина Київської області звернувся батько з 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. Вони дістали осколкові поранення.
У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" було пошкоджено 17 загальноосвітню школу, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини №6.
"Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Агресор продовжує зухвало порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.
Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації", — додала Денісова.
Нагадаємо
З початку вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця евакуювала вже приблизно 250 тисяч дітей.