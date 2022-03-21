Вторжение рф в Украину: полностью разрушено более 70 учебных заведений

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"В результате бомбардировок и обстрелов сейчас повреждено 530 учреждений образования, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и городе Киев. Кроме того, подверглись разрушениям и повреждениям более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что по состоянию на утро 21 марта 2022 года официальное количество детей-жертв не изменилось - 115 погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации.

"Возросло количество раненых детей - их более 148. Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 38, Донецкой - 29, Черниговской - 31, Николаевский - 22, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - отмечается в сообщении.

Так, 19 марта 2022 года российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города Мариуполя, где в убежище были около 400 мариупольцев - женщины, дети и люди преклонного возраста. Здание разрушено, под его обломками находились люди, однако пока информации о пострадавших и погибших нет.

Также 19 марта в городе Николаев в результате обстрела военными РФ с установки "Смерч" получили ранения мужчина и его 8-летний сын.

Дополнение

18 марта сообщалось, что россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны.