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Вторгнення рф в Україну: повністю зруйновано понад 70 закладів освіти

Вторгнення рф в Україну: повністю зруйновано понад 70 закладів освіти

Київ • УНН

 • 71883 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок ворожих бомбардувань та обстрілів з початку війни, яку почала росія, в Україні пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генерального прокурора.

Цитата

"Внаслідок бомбардувань та обстрілів наразі пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, зазнали руйнувань та пошкоджень більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що станом на ранок 21 березня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв не змінилася - 115 загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації.

"Зросла кількість поранених дітей - їх більше 148. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 38, Донецькій -29, Чернігівській - 31, Миколаївський - 22, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях", - зазначається в повідомленні.

Так, 19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, під її уламками перебували люди, однак наразі інформації про потерпілих та загиблих немає.

Також 19 березня в місті Миколаїв у результаті обстрілу військовими РФ з установки "Смерч" отримали поранення чоловік та його 8-річний син.

Доповнення

18 березня повідомлялося, що росія випустила по Україні 1080 ракет з початку війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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