Пентагон: Росія випустила по Україні 1080 ракет з початку війни, наступ застопорився

Деталі

За даними Міністерства оборони США, просування російських військ зупинилося в усіх напрямках: вони залишаються на сході і на північному заході від Києва, але не просунулися ближче (на сході вони за 30 км від української столиці). До Харкова також не наблизилися.

Чернігів і Маріуполь ізольовані, але українці продовжують чинити опір. У Миколаєві російські війська також натрапили на опір українців і увійти в місто не можуть. Ніяких нових маневрів з боку моря в Пентагоні також, як повідомляється, не спостерігають.

Боротьба за український повітряний простір триває: Росія його не контролює, українські ВПС як і раніше літають, ППО продовжує протидіяти російським літакам і ракетам.

Говорячи про ракети (наприклад, що прилетіли сьогодні в аеропорт Львова), в Пентагоні підрахували, що з початку вторгнення Росія випустила 1080 ракет великої дальності по українській території.

За оцінкою Пентагону, у російського військового угруповання досі залишається близько 90% сил і засобів, зібраних до початку війни.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, стратегічні завдання окупантів щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над Лівобережною Україною не виконані, ворог намагається наростити сили в напрямку на Київ.