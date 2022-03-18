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Пентагон: Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны, наступление застопорилось

Киев • УНН

 • 215551 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. По данным BBC, в общих чертах он сводится к следующему: за минувшие сутки практически ничего не изменилось, пишет УНН.

Детали

По данным министерства оборони США, продвижение российских войск остановилось по всем направлениям: они остаются к востоку и к северо-западу от Киева, но не продвинулись ближе (на востоке они в 30 км от украинской столицы). К Харькову также не приблизились.

Чернигов и Мариуполь изолированы, но украинцы продолжают сопротивляться. В Николаеве российские войска также натолкнулись на сопротивление украинцев и войти в город не могут. Никаких новых маневров со стороны моря в Пентагоне также, как сообщается, не наблюдают.

Борьба за украинское воздушное пространство продолжается: Россия его не контролирует, украинские ВВС по-прежнему летают, ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам.

Говоря о ракетах (например, прилетевших сегодня в аэропорт Львова), в Пентагоне подсчитали, что с начала вторжения Россия выпустила 1080 ракет большой дальности по украинской территории.

По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, стратегические задачи оккупантов по разгрому группировок ВС Украины, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной Украиной не выполнены, враг пытается нарастить силы в направлении на Киев.

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