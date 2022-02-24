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15 марта, 19:03 • 100218 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128821 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115988 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110156 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100853 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85141 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторжение РФ: в поддержку Украины выступило 48 государств, основные заявления партнеров

Вторжение РФ: в поддержку Украины выступило 48 государств, основные заявления партнеров

Киев • УНН

 • 170910 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В поддержку Украины выступили 48 государств и 5 международных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

С заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.

Основные сигналы международной поддержки:

- заявляют, что Россия понесет ответственность за свои действия.

- сообщают, что координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС.

- обещают жесткий ответ (мощное заявление Бориса Джонсона).

- Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (заявление Олафа Шольца).

- ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в частности Япония, Австрия и Польша.

- актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление Анджея Дуды).

- Литва призывает к введению жестких санкций, включая отключением от SWIFT.

- некоторые страны заявляют о готовности принять беженцев, в частности Молдова.

- Молдова введет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.

Международные организации:

ЕС

1) заявление Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен: жестко осудили нападение России. Сигнализировали, что Кремль понесет ответственность.

2) заявление президента Европейского парламента: обещает привлечь Кремль к ответственности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 24 февраля лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Союзники в НАТО встретятся, чтобы обсудить восстановление российской агрессии".

Президент ПА НАТО Дж. Коннолли: “Союзники и все ответственные страны и учреждения должны сейчас ввести комплексный пакет массовых, сокрушительных и длительных санкций и последствий, которые наши парламенты полностью поддерживают”.

ОБСЕ

Глава ОБСЕ З. Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Х. Шмид осудили начало президентом Путиным военной операции в Украине и сделали заявление: “Мы решительно осуждаем военную агрессию России против Украины. Эта атака на Украину подвергает жизни миллионов людей серьезному риску и является грубым нарушением международного права и обязательств России”.

ООН

Верховный Комиссар ООН по правам человека Н. Бачелет: "На этом критическом этапе приоритетом должно быть недопущение дальнейшей эскалации, предотвращение жертв среди гражданского населения, перемещения и разрушения гражданской инфраструктуры".

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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