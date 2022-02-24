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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: на підтримку України виступило 48 держав, основні заяви партнерів

Вторгнення РФ: на підтримку України виступило 48 держав, основні заяви партнерів

Київ • УНН

 • 170914 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. На підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Із заявами на підтримку України виступили: ФРН, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.

Основні сигнали міжнародної підтримки:

- заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.

- повідомляють, що координують свої дії з партнерами по НАТО та ЄС.

- обіцяють жорстку відповідь (Потужна заява Бориса Джонсона).

- Захід протягом дня скоординує свою реакцію у форматі G7, НАТО і ЄС (Заява Олафа Шольца).

- низка країн скликали екстрені засідання урядів, зокрема Японія, Австрія та Польща.

- актом агресії Росія виключає себе з міжнародної спільноти (заява Анджея Дуди).

- Литва закликає до введення жорстких санкцій, включно з відключенням від SWIFT.

- деякі країни заявляють про готовність прийняти біженців, зокрема Молдова.

- Молдова запровадить надзвичайний стан через напад Росії на Україну.

Міжнародні організації:

ЄС

1) заява Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн: жорстко засудили напад Росії. Сигналізували, що Кремль понесе відповідальність.

2) заява президента Європейського парламенту: обіцяє притягнути Кремль до відповідальності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 24 лютого лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: "Союзники НАТО зустрінуться, щоб обговорити відновлення російської агресії".

Президент ПА НАТО Дж.Конноллі: “Союзники та всі відповідальні країни і установи повинні зараз запровадити комплексний пакет масових, ніщивних і тривалих санкцій та наслідків, які наші парламенти повністю підтримують”.

ОБСЄ

Очільник ОБСЄ З. Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Х. Шмід засудили початок президентом Путіним військової операції в Україні та зробили заяву: “Ми рішуче засуджуємо військову агресію Росії проти України. Ця атака на Україну піддає життя мільйонів людей серйозному ризику і є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії”.

ООН

Верховний Комісар ООН з прав людини М. Бачелет: "На цьому критичному етапі пріоритетом має бути недопущення подальшої ескалації, запобігання жертвам серед цивільного населення, переміщенню та руйнуванню цивільної інфраструктури".

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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