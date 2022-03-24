Вторжение РФ: 161 сенатору Совета федерации федерального собрания сообщено о подозрении

Цитата

"... сообщено о подозрениях 161 сенатору Совета Федерации Федерального Собрания РФ по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, являясь представителями власти, они приняли участие в заседании Совета Федерации и поддержали ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, а также обращение Президента РФ об использовании вооруженных сил РФ за пределами России. Таким образом сенаторы совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также способствовали другим представителям власти и вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны.

Досудебное расследование продолжается.

За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.