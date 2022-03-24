Вторгнення РФ: 161 сенатору Ради федерації федеральних зборів повідомлено про підозру

Цитата

"... повідомлено про підозри 161 сенатору Ради Федерації Федеральних Зборів РФ за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, будучи представниками влади, вони взяли участь у засіданні Ради Федерації і підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими Донецькою та Луганською народними республіками, а також звернення Президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії. У такий спосіб сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил РФ у веденні агресивної війни.

Досудове розслідування триває.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.