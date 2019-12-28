Устал, отдохнул и снова поехал: в Киеве открыли движение Шулявским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве в субботу, 28 декабря, открыли движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции. Соответствующее видео обнародовала в Facebook пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Открываем проезд Шулявским путепроводом", - говорится в распространенном видео мэра столицы Виталия Кличко.
Сам Кличко в Twitter так прокомментировал открытие моста: "Шулявский мост устал, немного отдохнул - и снова поехал".
Напомним, 27 декабря на Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием.
Как сообщал УНН, реконструкцию моста начали 17 марта. Это произошло после того, как 27 февраля 2017 года обвалилась часть Шулявского путепровода.
Шулявский мост устал, немного отдохнул - и снова поехал pic.twitter.com/sNVeOZVuUZ- Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) 28 декабря 2019 г.