Втомився, відпочив і знов поїхав: у Києві відкрили рух Шулявським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві в суботу, 28 грудня, відкрили рух Шулявським шляхопроводом, який з березня був на реконструкції. Відповідне відео оприлюднила у Facebook пресслужба КМДА, передає УНН.
"Відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом", - йдеться у поширеному відео мера столиці Віталія Кличка.
Сам Кличко у Twitter так прокоментував відкриття мосту: "Шулявський міст втомився, трохи відпочив — і знов поїхав".
Нагадаємо, 27 грудня на Шулявському мосту у Києві провели випробування перед відкриттям.
Як повідомляв УНН, реконструкцію мосту почали 17 березня. Це сталося після того, як 27 лютого 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.
Шулявський міст втомився, трохи відпочив — і знов поїхавpic.twitter.com/sNVeOZVuUZ— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 28 декабря 2019 г.