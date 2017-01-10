ВСУ отказал Н.Азарову в пересмотре решения по иску к СБУ - М.Лубкивский

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КИЕВ. 10 января. УНН. Верховный суд Украины отказал экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову в допуске к производству по его искам и заявлениям о пересмотре принятых судами решений по делу против Службы безопасности Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующее решение во вторник обнародовал экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Верховный суд Украины поставил точку в деле Азаров против СБУ и Лубкивского. Экс-премьер-министр проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ и экс-советника Наливайченко. Окончательное решение по этому делу приняла 22 декабря 2016 г. коллегия судей Верховного Суда Украина, отказав Азарову в допуске к производству по всем его исками и заявлениям о пересмотре принятых судами решений", - прокомментировал М.Лубкивский.

По его словам, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в феврале прошлого года Н.Азаров проиграл в киевском суде по делу о клевете.

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