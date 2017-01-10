ВСУ відмовив М.Азарову у перегляді рішення щодо позову до СБУ - М.Лубківський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Верховний суд України відмовив екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову у допуску до провадження за його позовами і заявами про перегляд прийнятих судами рішень у справі проти Служби безпеки України щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Відповідне рішення у вівторок оприлюднив екс-радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Верховний суд України поставив крапку у справі: Азаров проти СБУ і Лубківського. Екс-прем'єр-міністр програв всі судові інстанції у справі проти СБУ і екс-радника Наливайченка. Остаточне рішення у цій справі прийняла 22 грудня 2016 року колегія суддів Верховного Суду України, відмовивши Азарову у допуску до провадження за всіма його позовами і заявами про перегляд прийнятих судами рішень", - прокоментував М.Лубківський.
З його слів, ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, у лютому минулого року М.Азаров програв у київському суді у справі про наклеп.