ВСУ відмовив М.Азарову у перегляді рішення щодо позову до СБУ - М.Лубківський

"Верховний суд України поставив крапку у справі: Азаров проти СБУ і Лубківського. Екс-прем'єр-міністр програв всі судові інстанції у справі проти СБУ і екс-радника Наливайченка. Остаточне рішення у цій справі прийняла 22 грудня 2016 року колегія суддів Верховного Суду України, відмовивши Азарову у допуску до провадження за всіма його позовами і заявами про перегляд прийнятих судами рішень", - прокоментував М.Лубківський.

З його слів, ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у лютому минулого року М.Азаров програв у київському суді у справі про наклеп.