ВСУ відмовив М.Азарову у перегляді рішення щодо позову до СБУ - М.Лубківський

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Верховний суд України відмовив екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову у допуску до провадження за його позовами і заявами про перегляд прийнятих судами рішень у справі проти Служби безпеки України щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Відповідне рішення у вівторок оприлюднив екс-радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Верховний суд України поставив крапку у справі: Азаров проти СБУ і Лубківського. Екс-прем'єр-міністр програв всі судові інстанції у справі проти СБУ і екс-радника Наливайченка. Остаточне рішення у цій справі прийняла 22 грудня 2016 року колегія суддів Верховного Суду України, відмовивши Азарову у допуску до провадження за всіма його позовами і заявами про перегляд прийнятих судами рішень", - прокоментував М.Лубківський.

З його слів, ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у лютому минулого року М.Азаров програв у київському суді у справі про наклеп.

Українські Національні Новини

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