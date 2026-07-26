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ВСУ призвали журналистов проверять информацию после фейка об аудите Драпатого

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В ВСУ призвали журналистов тщательнее проверять информацию после распространения фейкового сообщения об аудите от имени нового Главкома Михаила Драпатого.

ВСУ призвали журналистов проверять информацию после фейка об аудите Драпатого

В Вооруженных силах Украины призвали журналистов более тщательно проверять информацию. Это произошло после сообщений об аудите, появившихся на якобы личной странице нового Главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети "Х" - впоследствии это оказалось фейком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Детали

Недавно ряд ведущих и уважаемых сайтов распространил новость, касающуюся экс-командующего УОС, а ныне Главнокомандующего ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого. К сожалению, новость исходила из фейкового аккаунта, замаскированного под личную страницу Главнокомандующего в социальной сети Х. Очень просим вас внимательно проверять источники информации и распространять новости исключительно из проверенных и верифицированных источников

- говорится в сообщении.

Также военные опубликовали перечень страниц Главнокомандующего.

Официальные:

  • Facebook - https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine;
    • Х - https://x.com/cinc_afu/;
      • Viber - https://invite.viber.com/?g2=AQAHUaAlS1fHo1DXvDxCiK6p0yHTLP3uFW%2BR8ZfeTgoIbYj9muUEHkW4i2oMAXO6;

        Личные:

        • Facebook - https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi;
          • Telegram - https://t.me/Drapatyi_KSV.

            Контекст

            В воскресенье, 26 июля в сети распространили скриншот поста в "Х", в котором Михаил Драпатый якобы сообщает о начале аудита в ВСУ.

            Но волонтер, общественный деятель, блогер и экс-советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что распространенный в сети пост является фейком.

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ произойдет кадровая перезагрузка. По его словам, он ожидает соответствующих предложений от нового Главнокомандующего Михаила Драпатого.

            Евгений Устименко

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