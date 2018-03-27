Вступление в ЕС - стратегическая цель Турции

Эрдоган также намерен обсудить вопросы финансовой поддержки сирийских беженцев в Турции. В частности, турецкая сторона заявляет, что еще не получила обещанный Евросоюзом транш в 3 млрд евро. В то же время Еврокомиссия сообщила, что первый транш был использован в полной мере. В рамках действующего соглашения с Турцией ЕС предоставит еще три миллиарда евро на поддержку беженцев, подчеркнули представители Еврокомиссии.

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Напомним, в январе Турция устала от процесса интеграции в Евросоюз, официальная Анкара не может принять, что ее усилия блокируются. С таким заявлением, как сообщает агентство Anadolu, выступил в Париже турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макрона.

Как ранее сообщало УНН, канцлер Австрии Курц в интервью газете Bild am Sonntag 23 декабря выразил мнение, что Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в Европейском Союзе, и было бы честно прекратить переговоры о вступлении страны в европейское сообщество.