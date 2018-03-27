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Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини

Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Туреччина вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою, заявив у понеділок, 26 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Анкара має намір продовжувати переговори про вступ, зазначив він перед початком саміту ЄС-Туреччина в Болгарії, повідомляє УНН з посиланням на агенція Deutsche Welle.

Ердоган також має намір обговорити питання фінансової підтримки сірійських біженців у Туреччині. Зокрема, турецька сторона заявляє, що ще не отримала обіцяний Євросоюзом транш в 3 мільярди євро. Водночас Єврокомісія повідомила, що перший транш був використаний у повній мірі. У рамках чинної угоди з Туреччиною ЄС надасть ще три мільярди євро на підтримку біженців, підкреслили представники Єврокомісії.

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Нагадаємо, у січні Туреччина втомилася від процесу інтеграції до Євросоюзу, офіційна Анкара не може прийняти, що її зусилля блокуються. З такою заявою, як повідомляє агентство Anadolu, виступив у Парижі турецький лідер Реджеп Ердоган під час спільної прес-конференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як раніше повідомляло УНН, канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag 23 грудня висловив думку, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в Європейському Союзі, і було б чесно припинити переговори про вступ країни до європейської спільноти.

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