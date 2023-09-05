Поступление в университет не должно быть лазейкой для уклонения от мобилизации - Минобразования

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«Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов», — подчеркнул Лесной.

Подробности

Он уточнил, что сейчас в Украине есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

В частности, статистика свидетельствует, что в 2022 году прибавилось 55 тысяч студентов-мужчин по сравнению с 2021 годом.

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«Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь, такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования», — сообщил министр образования.

Дополнение

Лесной отметил, что в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, имеющий целью урегулировать этот вопрос.

В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

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Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

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«Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и ухода от обязанности – не о честности и не о достоинстве», — подытожил министр образования и науки Украины.

Добавим

СБУ сообщила о ликвидации новых схем уклонения от призыва. Среди задержанных – военкомат, который "продавал" студенческие билеты.