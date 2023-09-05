Вступ до університету не має бути лазівкою для ухилення від мобілізації – Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Освіта в жодному разі не має бути імітацією та лазівкою для ухилення від мобілізації. Навчання у виші повинно бути усвідомленим вибором. Про це написав у своєму фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає УНН.
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«Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів», — наголосив Лісовий.
Деталі
Він уточнив, що нині в Україні є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації.
Зокрема статистика свідчить, що у 2022 році додалося 55 тисяч студентів-чоловіків порівняно з 2021 роком.
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«Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти», — повідомив міністр освіти.
Доповнення
Лісовий відзначив, що нині у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який має на меті врегулювати це питання.
У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.
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Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).
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«Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність», — підсумував міністр освіти та науки України.
Додамо
СБУ повідомила про ліквідацію нових схем ухилення від призову. Серед затриманих – військкоматівець, який "продавав" студентські квитки.