Поступление-2022 в магистратуру: начали принимать электронные заявления

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"Начинается подача электронных заявлений в магистратуру для поступающих на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра", – написал Шкарлет.

Детали

По состоянию на 16 августа для поступления в магистратуру зарегистрировано 85,9 тыс. электронных кабинетов. За час от абитуриентов уже поступило 2442 электронных заявления.

Прием заявлений на бюджет и контракт будет продолжаться:

▪️ до 23 августа – для поступления по индивидуальному устному собеседованию;

▪️ до 15 сентября – для поступления по МТНК/МКТ (ЕВИ/ЕФОВ) или профессиональному экзамену в учебном заведении.

После этих дат заявления можно будет подать только на контрактную форму обучения – зачисление по этой форме возможно до 30 ноября. Зачисление на бюджет состоится 25 сентября.

По словам Шкарлета, в ближайшее время сообщат о сроках подачи заявлений на бюджет для участников специальной сессии МТНК/МКТ.

Напомним

12 августа стартовала регистрация на специальную сессию мультитестирования.