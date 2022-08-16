Поступление-2022 в магистратуру: начали принимать электронные заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С сегодняшнего дня абитуриенты могут подать электронные заявления на поступление в магистратуру. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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"Начинается подача электронных заявлений в магистратуру для поступающих на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра", – написал Шкарлет.
Детали
По состоянию на 16 августа для поступления в магистратуру зарегистрировано 85,9 тыс. электронных кабинетов. За час от абитуриентов уже поступило 2442 электронных заявления.
Прием заявлений на бюджет и контракт будет продолжаться:
▪️ до 23 августа – для поступления по индивидуальному устному собеседованию;
▪️ до 15 сентября – для поступления по МТНК/МКТ (ЕВИ/ЕФОВ) или профессиональному экзамену в учебном заведении.
После этих дат заявления можно будет подать только на контрактную форму обучения – зачисление по этой форме возможно до 30 ноября. Зачисление на бюджет состоится 25 сентября.
По словам Шкарлета, в ближайшее время сообщат о сроках подачи заявлений на бюджет для участников специальной сессии МТНК/МКТ.
Напомним
12 августа стартовала регистрация на специальную сессию мультитестирования.