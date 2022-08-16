Вступ-2022 до магістратури: почали приймати електронні заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Відсьогодні абітурієнти можуть подати електронні заяви на вступ у магістратуру. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Починається подання електронних заяв у магістратуру для вступників на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра", – написав Шкарлет.
Деталі
Станом на 16 серпня для вступу до магістратури зареєстровано 85, 9 тис. електронних кабінетів. За першу годину від абітурієнтів уже надійшло 2442 електронні заяви.
Приймання заяв на бюджет і контракт триватиме:
▪️ до 23 серпня – для вступу за індивідуальною усною співбесідою;
▪️ до 15 вересня – для вступу за МТНК/МКТ (ЄВІ/ЄФВВ) або фаховим іспитом у закладі освіти.
Після цих дат заяви можна буде подати лише на контрактну форму навчання – зарахування за цією формою можливе до 30 листопада. Зарахування на бюджет відбудеться 25 вересня.
За словами Шкарлета, найближчим часом повідомлять про терміни подання заяв на бюджет для учасників спеціальної сесії МТНК/МКТ.
Нагадаємо
12 серпня стартувала реєстрація на спеціальну сесію мультитестування.