Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Брюссель 28-29 ноября, передает УНН со ссылкой на МИД.
По данным дипведомства, 28 ноября министр проведет переговоры с Жозепом Боррелем, выступит на открытии в Европейском Парламенте конференции по ответственности за российские преступления, откроет VR-выставку "Living the war", а 29 ноября примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Кулеба также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.
Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.
Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения
Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.
Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который похвалил украинские войска за то, что они нанесли россиянам значительные потери, несмотря на незначительное движение линии фронта, боевые действия на востоке Украины являются интенсивными.
Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи
Формирование правительства Нидерландов сталкивается с проблемами, поскольку назначенный советник Герта Вилдерса и участник коалиционных переговоров Гом ван Стрин подает в отставку из-за обвинений в мошенничестве, а предыдущая правящая партия VVD уже отказалась от вхождения в новое правительство.
Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире
Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.
"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники
Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.
Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается
На юге и в центре Украины продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, эпицентр циклона тем временем перемещается на север. Движение заблокировано на 12 дорогах, а 1638 населенных пунктов остаются обесточенными
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
Эксперты передали следствию результаты судебно-медицинской экспертизы авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли украинские чиновники. Более 30 экспертов были привлечены к выяснению причин катастрофы, анализируя большой объем данных и бортовых записей.
Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Издание Politico второй год подряд назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, ссылаясь на его влияние на европейскую политику и способность завоевать доверие и поддержку в условиях российского вторжения.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться
Полиция Киева убедила мужчину, который угрожал взорвать гранату дома, сдаться; граната оказалась учебной, а в доме также было найдено огнестрельное оружие.