Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Брюссель 28-29 ноября, передает УНН со ссылкой на МИД.

По данным дипведомства, 28 ноября министр проведет переговоры с Жозепом Боррелем, выступит на открытии в Европейском Парламенте конференции по ответственности за российские преступления, откроет VR-выставку "Living the war", а 29 ноября примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Кулеба также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.