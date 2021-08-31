Устанавливали кондиционер: в Одесской области двое мужчин сорвались с третьего этажа и погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В селе Фонтанка Одесской области двое мужчин упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома. Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
45-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте, а его 53-летний коллега скончался в больнице.
“Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшие гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие”, - говорится в сообщении.
Напомним
В Харькове на строительной площадке на рабочего упала металлическая конструкция, в результате чего человек погиб.