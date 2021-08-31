Встановлювали кондиціонер: на Одещині двоє чоловіків зірвались з третього поверху і загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У селі Фонтанка на Одещині двоє чоловіків впали з висоти третього поверху, коли встановлювали кондиціонер на фасад багатоквартирного будинку. Про це повідомили в поліції Одеської області, пише УНН.
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45-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а його 53-річний колега помер у лікарні.
«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», - йдеться в повідомленні.
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