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17 березня, 19:38 • 103632 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132877 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 191567 перегляди

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17 березня, 13:49 • 161147 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159090 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164695 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 181089 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150389 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159527 перегляди

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Встановлювали кондиціонер: на Одещині двоє чоловіків зірвались з третього поверху і загинули

Встановлювали кондиціонер: на Одещині двоє чоловіків зірвались з третього поверху і загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У селі Фонтанка на Одещині двоє чоловіків впали з висоти третього поверху, коли встановлювали кондиціонер на фасад багатоквартирного будинку. Про це повідомили в поліції Одеської області, пише УНН.

Деталі

45-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а його 53-річний колега помер у лікарні.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Харкові на будівельному майданчику на робітника впала металева конструкція, внаслідок чого чоловік загинув.

Українські Національні Новини

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