Встановлювали кондиціонер: на Одещині двоє чоловіків зірвались з третього поверху і загинули

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45-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а його 53-річний колега помер у лікарні.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», - йдеться в повідомленні.

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