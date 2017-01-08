Установлена личность стрелка, устроившего теракт в ночном клубе Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция Стамбула установила личность стрелка, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Отмечается, что полицейское управление Стамбула установило, что террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как "Абу Мухаммед Хорасан".
Полиция в настоящее время продолжает поиски стрелка, которому удалось бежать из клуба после нападения.
По данным расследования, террорист сделал более 180 выстрелов, сменив шесть обойм. После атаки, которая продолжалась около семи минут, он зашел на кухню, где провел около 13 минут, а после переоделся, выбежал из клуба и уехал на такси.
Как сообщал УНН, 3 января появилась информация о том, что власти Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта, но опубликованная информация так и не была официально подтверждена.
Напомним, в результате вооруженного нападения на клуб Reina погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта оказалась гражданка России.