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Встановлено особу стрілка, що влаштував теракт в нічному клубі Стамбула

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Поліція Стамбула встановила особу стрільця, який скоїв напад на нічний клуб в Стамбулі в ніч на 1 січня, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

Відзначається, що поліцейське управління Стамбула встановило, що терористом був чоловік узбецького походження на ім’я Абдулгадір Машаріпов, також відомий, як “Абу Мухаммед Хорасан”.

Поліція в даний час продовжує пошуки стрільця, якому вдалося втекти з клубу після нападу.

За даними розслідування, терорист зробив більше 180 пострілів, змінивши шість обойм. Після атаки, яка тривала приблизно сім хвилин, він зайшов на кухню, де провів приблизно 13 хвилин, а після переодягнувся, вибіг з клубу і поїхав на таксі.

Як повідомляв УНН, 3 січня з’явилася інформація про те, що влада Туреччини встановили особу підозрюваного у скоєнні теракту, але опублікована інформація так і не була офіційно підтверджена.

Нагадаємо, в результаті збройного нападу на клуб Reina загинули 39 осіб, 69 осіб було госпіталізовано. Серед жертв теракту виявилася громадянка Росії.

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