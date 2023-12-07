Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось
Киев • УНН
Большинству студентов Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого стало лучше после инцидента с отравлением, но у четырех остается повышенная температура; власти продолжают расследование.
Состояние большинства студентов Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого, которые были госпитализированы с отравлением улучшилось. Однако у четверых еще держится повышенная температура. Об этом заявил начальник областной военной администрации Филипп Пронин, передает УНН.
Студенты продолжают находиться на стационарном лечении. У большинства состояние улучшилось, но у четырех еще держится повышенная температура
Глава ОВА отметил, что все пострадавшие получают необходимую помощь.
Дополнение
Госпродпотребслужба и Центр контроля и профилактики болезней продолжают эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в Полтаве. Их специалисты вместе со следователями полиции отобрали образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с контактных поверхностей в указанном заведении питания.
Полтавский юридический институт им. Ярослава Мудрого опроверг информацию о массовом отравлении своих студентов.
Как отмечается в сообщении на официальном сайте, информация по поводу массового отравления студентов не соответствует действительности.
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Напомним
В Полтаве зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди студентов юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого. В течение ночи 6 декабря с отравлением госпитализировали 27 человек.
Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось
Большинству студентов Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого стало лучше после инцидента с отравлением, но у четырех остается повышенная температура; власти продолжают расследование.
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