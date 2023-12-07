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Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 07:51  •  17632 просмотра

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Большинству студентов Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого стало лучше после инцидента с отравлением, но у четырех остается повышенная температура; власти продолжают расследование.

Состояние большинства студентов Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого, которые были госпитализированы с отравлением улучшилось. Однако у  четверых еще  держится повышенная температура. Об этом заявил начальник областной военной администрации Филипп Пронин, передает УНН.

Студенты продолжают находиться на стационарном лечении. У большинства состояние улучшилось, но у четырех еще держится повышенная температура

- написал Пронин в Telegram.

Глава ОВА отметил, что все пострадавшие получают необходимую помощь.

Дополнение

Госпродпотребслужба и Центр контроля и профилактики болезней продолжают эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в Полтаве. Их специалисты вместе со следователями полиции отобрали образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с контактных поверхностей в указанном заведении питания.

Полтавский юридический институт им. Ярослава Мудрого опроверг информацию о массовом отравлении своих студентов.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте, информация по поводу массового отравления студентов не соответствует действительности.

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Напомним

В Полтаве зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди студентов юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого. В течение ночи 6 декабря с отравлением госпитализировали 27 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Здоровье
Спалах інфекції у Полтаві: стан більшості студентів покращився
Outbreak of infection in Poltava: most students have improved
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Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось

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