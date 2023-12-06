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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 07:39  •  22264 просмотра

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Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.

Одной из двух основных версий вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области специалисты рассматривают заражение через воду. Также не исключается вариант контактно-бытового пути передачи вируса. Об этом говорится в ответе Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА на запрос УНН.

Детали

"ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рассматривалось 2 версии: контактно-бытовой путь передачи и водный путь передачи", - отметили в Департаменте.  Добавили, что в каждом очаге инфекции были проведены исследования проб воды.

"Проводилось эпидемиолоническое расследование каждого случая заболевания вирусным гепатитом А с заполнением соответствующих форм документации, в каждом очаге инфекции проведено исследование проб воды (централизованного водоснабжения, децентрализованного водоснабжения и воды из частных акваматов), в каждом очаге по желанию проводилась заключительная дезинфекция", - говорится в ответе на запрос.

В департаменте сообщили, что дополнительно методом ИФА проводилось лабораторное обследование работников эпидемически значимых объектов. В частности, предприятия питьевого водоснабжения, включая акваматы, кондитерские цеха, молоко- и мясоперерабатывающие предприятия, рынки, торговые центры. А также санитарно-вирусологическое исследование методом ПЦР смывов с овощей и фруктов, которые реализовывались на рынках города Винницы, с целью выявления источника возбудителя вирусного гепатита А.

Окончательная причина вспышки гепатита А будет установлена по его завершению.

"Окончательная причина вспышки будет установлена по окончании вспышки. Приоритетными остаются все версии. Расследование продолжается", - подытожили в Департаменте.

Напомним

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее сообщил, что в Минздраве так же склоняются к версии, что источником вспышки могла быть водопроводная сеть.  Тем временем, в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА не исключают новой волны заболеваемости гепатитом А.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Здоровье
Спалах гепатиту А на Вінниччині: зараження через воду розглядається як одна з основних версій
Hepatitis A outbreak in Vinnytsia region: waterborne infection is considered as one of the main versions
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.

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