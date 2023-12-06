Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
Киев • УНН
Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.
Одной из двух основных версий вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области специалисты рассматривают заражение через воду. Также не исключается вариант контактно-бытового пути передачи вируса. Об этом говорится в ответе Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА на запрос УНН.
Детали
"ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рассматривалось 2 версии: контактно-бытовой путь передачи и водный путь передачи", - отметили в Департаменте. Добавили, что в каждом очаге инфекции были проведены исследования проб воды.
"Проводилось эпидемиолоническое расследование каждого случая заболевания вирусным гепатитом А с заполнением соответствующих форм документации, в каждом очаге инфекции проведено исследование проб воды (централизованного водоснабжения, децентрализованного водоснабжения и воды из частных акваматов), в каждом очаге по желанию проводилась заключительная дезинфекция", - говорится в ответе на запрос.
В департаменте сообщили, что дополнительно методом ИФА проводилось лабораторное обследование работников эпидемически значимых объектов. В частности, предприятия питьевого водоснабжения, включая акваматы, кондитерские цеха, молоко- и мясоперерабатывающие предприятия, рынки, торговые центры. А также санитарно-вирусологическое исследование методом ПЦР смывов с овощей и фруктов, которые реализовывались на рынках города Винницы, с целью выявления источника возбудителя вирусного гепатита А.
Окончательная причина вспышки гепатита А будет установлена по его завершению.
"Окончательная причина вспышки будет установлена по окончании вспышки. Приоритетными остаются все версии. Расследование продолжается", - подытожили в Департаменте.
Напомним
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее сообщил, что в Минздраве так же склоняются к версии, что источником вспышки могла быть водопроводная сеть. Тем временем, в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА не исключают новой волны заболеваемости гепатитом А.
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.
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