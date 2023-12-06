Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  109822 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  106569 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  239851 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  271650 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  237803 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292610 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  261652 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238250 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33578 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38077 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин

Более 70% пациентов с гепатитом А в Виннице покупали продукты питания на местном рынке. Для сдерживания вспышки принимаются комплексные меры, включая обеззараживание воды и постконтактные прививки.

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин

По случаю Дня ВСУ Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и присвоил военным соединениям почетные наименования

Президент Зеленский наградил военнослужащих государственными наградами и боевыми флагами в День Вооруженных сил Украины и отдал дань погибшим солдатам, в частности Сергею Божко и Андрею Дробиленко.

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По случаю Дня ВСУ Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и присвоил военным соединениям почетные наименования

В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих

Украина рассматривает новое законодательство о предоставлении военнослужащим отпуска при рождении ребенка, восстановления после травм и ухода за детьми, предусматривающее до 14 дней для новых родителей и до 12 месяцев для восстановления здоровья.

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В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

В Высший совет правосудия поступила жалоба прокурора Виктории Оршавской.

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно

Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части и тому подобное.

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Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно

Первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных рф Украине, состоится в декабре в Гааге

В декабре в Гааге состоится первое заседание Совета международного реестра убытков Украины из-за войны рф, о чем объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных рф Украине, состоится в декабре в Гааге

В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"

Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.

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В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"

Тейлор Свифт названа журналом Time человеком года

Журнал Time удостоил Тейлор Свифт звания "Человека года 2023", и этот титул заставил ее почувствовать гордость, счастье и творческую наполненность.

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Тейлор Свифт названа журналом Time человеком года

Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана пиарится на продуктовых наборах за бюджетные средства – СМИ

Гуманитарный штаб Владимира Гройсмана в Виннице обвиняют в распространении продуктовых наборов, которые покупались за бюджетные средства.

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Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана пиарится на продуктовых наборах за бюджетные средства – СМИ

В Румынии объявили общенациональную эпидемию кори

Румыния объявила эпидемию кори, зарегистрировано почти 2000 случаев. Министерство Здравоохранения запускает информационную кампанию и проводит вакцинацию детей, начиная с 9-месячного возраста.

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В Румынии объявили общенациональную эпидемию кори