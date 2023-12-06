Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин

Более 70% больных гепатитом А покупали продукты питания на местном винницком рынке. Были протестированы работники базара и эпидемически опасных предприятий и найден вероятный источник заболеваний. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил во время интервью, передает корреспондент УНН.

Мы обратили внимание на то, что более 70% заболевших, они покупали продукты питания на местном рынке и поэтому перешли на тестирование уже работников рынка или тех предприятий, которые являются эпидемически опасными. Было протестировано не менее 3800 человек, это те, которые работают на таких производствах, для того, чтобы потенциально найти именно источник инфицирования. У нас есть 9 положительных находок и это довольно большое количество. Это означает, что человек переносил вирус на гепатит, скажем так, в стертой форме. Иногда этот человек даже не обращался к врачу или за оказанием медицинской помощи, но работал в эпидемически опасной сфере, то есть продавал продукты питания - рассказал Кузин.

Детали

В общей сложности за все время в Винницкой области заболели 324 человека. По словам Кузина, по состоянию на сейчас регистрируются лишь единичные случаи гепатита А.

Чтобы остановить распространение болезни были применены комплексные меры. Первым делом начали с дезинфекции питьевой воды. Также была применена так называемая постэкспозиционная вакцинная профилактика. То есть вакцинацию после контакта с уже подтвержденными случаями заболевания. Таким образом было вакцинировано не менее 680 медицинских работников. И не менее 120 контактных людей из домашних ячеек.

Напомним

Недавно Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА на запрос УНН ответил, что одной из двух основных версий вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области специалисты рассматривают заражение через воду. Также не исключается вариант контактно-бытового пути передачи вируса.

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