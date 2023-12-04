ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.

Детали

ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия относительно применения к Сливе меры пресечения в виде содержания под стражей.

Все 15 членов ВСП проголосовали за.

Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

Таким образом, ВСП рассмотрел ходатайство в отношении четырех подозреваемых судей.

Дополнение

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.