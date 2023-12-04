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ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:59  •  2216 просмотра

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Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Юрия Сливы, подозреваемого во взяточничестве. За это проголосовали все члены ВСП, как и за представление в отношении трех других судей

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.

Детали

ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия относительно применения к Сливе меры пресечения в виде содержания под стражей.   

Все 15 членов ВСП проголосовали за.

Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.  

Таким образом, ВСП рассмотрел ходатайство в отношении четырех подозреваемых судей.

Дополнение

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ВРП дозволила арештувати усіх чотирьох підозрюваних суддів Київського апеляційного суду
HCJ allows arrest of all four suspected judges of Kyiv Court of Appeal
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