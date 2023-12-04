ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда
Киев • УНН
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Юрия Сливы, подозреваемого во взяточничестве. За это проголосовали все члены ВСП, как и за представление в отношении трех других судей
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.
Детали
ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия относительно применения к Сливе меры пресечения в виде содержания под стражей.
Все 15 членов ВСП проголосовали за.
Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.
Таким образом, ВСП рассмотрел ходатайство в отношении четырех подозреваемых судей.
Дополнение
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Юрия Сливы, подозреваемого во взяточничестве. За это проголосовали все члены ВСП, как и за представление в отношении трех других судей
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