ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
Киев • УНН
В Высший совет правосудия поступила жалоба прокурора Виктории Оршавской
В Высший совет правосудия (ВСП) поступила жалоба прокурора Виктории Оршавской на судей Верховного Суда, рассматривавших кассацию по делу бывшего народного депутата Александра Шепелева, который обвинялся в подкупе с целью побега из-под стражи и в отношении которого есть другие дела с обвинением в государственной измене, убийствах и других преступлениях. Об этом свидетельствуют данные отчета автоматизированного распределения дел на сайте ВСП, передает УНН.
Как известно, Верховный Суд в составе коллегии судей, в которую вошли Король В. В., Маринич В. К. и Марковец А. М, 6 июля 2023 года изменил приговор судов предыдущих инстанции нардепу Шепелеву по делу о подкупе работников СИЗО и больницы с целью его побега.
В частности, коллегия Верховного Суда решила закрыть один из эпизодов дела, касавшегося подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств.
Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, засчитав ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев должен был находиться в следственном изоляторе. Однако россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.
Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и зачислила Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывания в СИЗО по обвинению в других делах.
Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.
Прокурор по делу Виктория Оршавская, видя грубые нарушения, которые совершили судьи, обратилась в ВСП с соответствующей жалобой.
Напомним
в 2014 году Шепелева задержали по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство банкира Сергея Дядечка. Однако экс-депутату удалось сбежать из-под стражи из-за "больничной схемы". Четыре года он скрывался в россии и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году. Кроме дела о заказе убийств пяти человек, в украинских судах также рассматриваются дела по обвинению Шепелева в совершении государственной измены и хищении средств "Родовид банка".
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
В Высший совет правосудия поступила жалоба прокурора Виктории Оршавской.
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