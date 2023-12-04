ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика, которого подозревают в получении взятки, передает УНН.

Детали

ВСП удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на применение к Паленику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина.

На очереди рассмотрения представления о предоставлении разрешения об аресте судей Киевского апелляционного суда Юрия Сливы и Виктора Глиняного.

Дополнение

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.