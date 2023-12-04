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ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 11:43  •  11182 просмотра

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Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Игоря Паленика по обвинению во взяточничестве, вслед за ранее санкционированным арестом его коллеги Вячеслава Дзюбина.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика, которого подозревают в получении взятки, передает УНН.

Детали

ВСП удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на применение к Паленику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина.

На очереди рассмотрения представления о предоставлении разрешения об аресте судей  Киевского апелляционного суда Юрия Сливы и  Виктора Глиняного.

Дополнение

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ВРП дала згоду на арешт судді Київського апеляційного суду Паленика
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