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15 марта, 19:03 • 106128 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141882 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122587 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104384 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101236 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Всем бокс, а потом футбол: Усик анонсировал дебют в профессиональном футболе

Всем бокс, а потом футбол: Усик анонсировал дебют в профессиональном футболе

Киев • УНН

 • 29780 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик заявил о своем дебюте в футболе. Об этом УНН пишет со ссылкой на ролик с участием спортсмена, опубликованный на странице футбольного клуба Полесье из Житомира.

Цитата

“Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду Полесья Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19.00. Всем бокс, а потом футбол”, — сказал Александр в видео.

Под видео у фанов спрашивают “Как вам такое усиление?”.

Реакция на такое усиление довольно неоднозначна, кто-то приветствует клуб, кто-то удивляется как такое вообще возможно, кто-то шутит, что усиление "не просто весомое, а тяжеловесное”.

Турнир Winter Cup 2022 состоится в турецком Белеке от 3 до 12 февраля.

Украинские Национальные Новости

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