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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 50181 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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The New York Times

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Всім бокс, а потім футбол: Усик анонсував дебют у професійному футболі

Всім бокс, а потім футбол: Усик анонсував дебют у професійному футболі

Київ • УНН

 • 29783 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик заявив про свій дебют у футболі. Про це УНН пише з посилання на ролик за участі спортсмена, опублікований на сторінці футбольного клубу Полісся з Житомира.

Цитата

“Друзі, всім привіт. Мене звуть Олександр Усик, і я дебютую за команду Полісся Першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду у Туреччині. Winter Cup 2022. Дивіться о 19.00. Усім бокс, а потім футбол”, — сказав Олександр у відео.

Під відео у фанів запитують “Як вам таке підсилення?”.

Реакція на таке посилення доволі неоднозначна, хтось вітає клуб, хтось дивується як таке взагалі можливо, хтось жартує, що посилення “не просто вагоме, а важковагоме”.

Турнір Winter Cup 2022 відбудеться у турецькому Белеку від 3 до 12 лютого.

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