Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму РФ

Этот шаг станет ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

Напомним, журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США: российский закон о СМИ - "инагентах" угрожает свободе прессы

Соответствующее сообщение получил директор информационного вещания RT America Михаил Солодовников.