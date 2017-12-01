Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Госдума РФ запретит всем представителям СМИ Соединенных Штатов Америки посещение нижней палаты. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова председателя комитета Государственной Думы по Регламенту и Контроля Ольгу Савостьянову, передает УНН.
Этот шаг станет ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.
Напомним, журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента.
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Соответствующее сообщение получил директор информационного вещания RT America Михаил Солодовников.