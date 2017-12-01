Всім американським ЗМІ заборонять відвідувати Держдуму РФ

Цей крок стане відповіддю на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США.

Нагадаємо, журналістів RT позбавили акредитації в конгресі США після реєстрації телеканалу в якості іноземного агента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США: російський закон про ЗМІ - "інагентів" загрожує свободі преси

Відповідне повідомлення отримав директор інформаційного мовлення RT America Михайло Солодовников.