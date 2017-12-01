Всім американським ЗМІ заборонять відвідувати Держдуму РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Держдума РФ заборонить всім представників ЗМІ Сполучених Штатів Америки відвідання нижньої палати. Про це повідомляє видання РІА Новини з посиланням на слова голови комітету Державної Думи з Регламенту і Контролю Ольгу Савостьянову, передає УНН.
Цей крок стане відповіддю на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США.
Нагадаємо, журналістів RT позбавили акредитації в конгресі США після реєстрації телеканалу в якості іноземного агента.
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Відповідне повідомлення отримав директор інформаційного мовлення RT America Михайло Солодовников.