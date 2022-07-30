Всех причастных к убийству пленных в Еленовке найдут - Зеленский

ukru
14 марта, 19:57 • 102095 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116835 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107289 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138225 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138088 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113004 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106636 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92926 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136848 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 65265 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 54251 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 29625 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 40113 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 27250 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 14891 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235786 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265950 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202931 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102096 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101368 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119299 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121742 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129030 просмотра
Актуальное
Всех причастных к убийству пленных в Еленовке найдут - Зеленский

Всех причастных к убийству пленных в Еленовке найдут - Зеленский

Киев • УНН

 • 143726 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что все причастные к убийству наших военнопленных в Еленовке будут найдены, передает УНН.

Цитата

Зеленский отметил, что за эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке.

"Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных. Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны. Все виноваты – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены, но все же этого маловато. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества в отношении государства-террориста. Недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех тех связей государства-террориста со свободным миром, которыми россия еще пользуется.

"И формальное юридическое признание россии государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнесовые связи, которые в противном случае россия будет сохранять. И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем скорее это будет, тем меньше злая россия успеет сделать", - сказал Зеленский.

Напомним

По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовое убийство пленных в Еленовке: в Азове заверили, что путин будет казнен, а фальшивая империя - уничтожена

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы