Всех причастных к убийству пленных в Еленовке найдут - Зеленский

Цитата

Зеленский отметил, что за эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке.

"Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных. Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны. Все виноваты – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены, но все же этого маловато. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества в отношении государства-террориста. Недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех тех связей государства-террориста со свободным миром, которыми россия еще пользуется.

"И формальное юридическое признание россии государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнесовые связи, которые в противном случае россия будет сохранять. И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем скорее это будет, тем меньше злая россия успеет сделать", - сказал Зеленский.

Напомним

По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовое убийство пленных в Еленовке: в Азове заверили, что путин будет казнен, а фальшивая империя - уничтожена