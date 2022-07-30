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Всіх причетних до вбивства полонених в Оленівці знайдуть - Зеленський

Всіх причетних до вбивства полонених в Оленівці знайдуть - Зеленський

Київ • УНН

 • 143734 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що усі причетні до вбивства наших військовополонених в Оленівці будуть знайдені, передає УНН.

Цитата

Зеленський зазначив, що за цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці.

"Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?", - наголосив він.

Глава держави додав, що українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими росія ще користується.

"І формальне юридичне визнання росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі росія зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла росія встигне зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

За даними ГУР Міноборони, на території колишньої виправної колонії №120 у місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи сталися на території промзони у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого до нього перевели частину українських захисників, що утримуються.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

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