Все кадровые вопросы в Донбассе будут согласовываться с руководителем ООК - Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Все кадровые вопросы руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования. Об этом во время брифинга заявил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский, передает корреспондент УНН.
"Все увольнения и назначения руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования (ООК). Если раньше это согласовывалось с антитеррористическим центром, то сегодня виза командующего ООК является ключевым", - резюмировал П.Жебривский.
Как сообщал УНН, проведение операции Объединенных сил не изменит жизнь людей, проживающих на территории Донбасса, которая не приближена к линии соприкосновения.