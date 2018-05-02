Все кадровые вопросы в Донбассе будут согласовываться с руководителем ООК - Жебривский

"Все увольнения и назначения руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования (ООК). Если раньше это согласовывалось с антитеррористическим центром, то сегодня виза командующего ООК является ключевым", - резюмировал П.Жебривский.



Как сообщал УНН, проведение операции Объединенных сил не изменит жизнь людей, проживающих на территории Донбасса, которая не приближена к линии соприкосновения.