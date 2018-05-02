Всі кадрові питання на Донбасі будуть погоджуватись з керівником ООК - Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Всі кадрові питання щодо керівників військово-цивільних адміністрацій будуть погоджуватись з керівником Об’єднаного оперативного командування. Про це під час брифінгу заявив голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.
"Всі звільнення і призначення керівників військово-цивільних адміністрацій будуть погоджуватись з керівником Об’єднаного оперативного командування (ООК). Якщо раніше це узгоджувалось з антитерористичним центром, то сьогодні віза командувача ООК є ключовою", - резюмував П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, проведення операції Об’єднаних сил не змінить життя людей, які проживають на території Донбасу, не наближеній до лінії зіткнення.