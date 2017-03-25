Всеукраинский турнир по боксу стартовал в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 марта. УНН. Всеукранский турнир по боксу среди взрослых 1998 года рождения и старше стартовал в Кривом Роге, пишет УНН-Центр.
Всеукраинский турнир посвященный мастеру спорта СССР Анатолию Петрову.
Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе “Эскориал”.
Напомним, чемпионат области по джиу-джитсу сегодня состоится в Кривом Роге.
Как сообщал УНН, первых чемпионок Украины по хоккею среди женщин Dnepr Queens отметили в Днепре. В чемпионате приняли участие пять команд: из Днепра (“Dnepr Queens”, “Днепровские Белки”), Киева (“Украиночка”), Харькова (“Пантеры”) и Кременчуга (“Лавина”).
По итогам пяти туров, “Dnepr Queens” является командой-лидером этого чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице со значительным отрывом в набранных очках и показателях игры.
Из 12 игр “Dnepr Queens” одержали победу в 12: в одиннадцати — в основное время, и в одной игре — в дополнительный, ни разу не проиграв.