Всеукраинский турнир по боксу стартовал в Кривом Роге

Всеукраинский турнир посвященный мастеру спорта СССР Анатолию Петрову.

Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе “Эскориал”.

Напомним, чемпионат области по джиу-джитсу сегодня состоится в Кривом Роге.

Как сообщал УНН, первых чемпионок Украины по хоккею среди женщин Dnepr Queens отметили в Днепре. В чемпионате приняли участие пять команд: из Днепра (“Dnepr Queens”, “Днепровские Белки”), Киева (“Украиночка”), Харькова (“Пантеры”) и Кременчуга (“Лавина”).

По итогам пяти туров, “Dnepr Queens” является командой-лидером этого чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице со значительным отрывом в набранных очках и показателях игры.

Из 12 игр “Dnepr Queens” одержали победу в 12: в одиннадцати — в основное время, и в одной игре — в дополнительный, ни разу не проиграв.