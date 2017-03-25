Всеукраїнський турнір із боксу стартував у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 березня. УНН. Всеукранський турнір із боксу серед дорослих 1998 року народження і старших стартував у Кривому Розі, пише УНН-Центр.
Всеукраїнський турнір присвячений майстру спорту СРСР Анатолію Петрову.
Змагання проходять в спортивно-оздоровчому комплексі “Ескоріал”.
Нагадаємо, чемпіонат області із джиу-джитсу сьогодні відбудеться у Кривому Розі.
Як повідомляв УНН, перших чемпіонок України з хокею серед жінок Dnepr Queens відзначили у Дніпрі. У чемпіонаті взяли участь п’ять команд: з Дніпра (“Dnepr Queens”, “Дніпровські Білки”), Києва (“Україночка”), Харкова (“Пантери”) і Кременчука (“Лавина”).
За підсумками п’яти турів, “Dnepr Queens” є командою-лідером цього чемпіонату та посідає перше місце в турнірній таблиці зі значним відривом в набраних очках і показниках гри.
З 12 ігор “Dnepr Queens” здобули перемогу в 12: в одинадцяти — в основний час, і в одній грі — в додатковий, жодного разу не програвши.