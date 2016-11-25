Всеукраинский фестиваль одноминутного кино пройдет в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всеукраинский фестиваль одноминутного кино со всего мира - "100 фильмов за 100 минут 2016" стартует в Кропивницком 27 ноября. Об этом УНН-Центр сообщили организаторы мероприятия.
По информации организаторов, "100 фильмов за 100 минут" - это фестиваль кино, не нужно путать с роликами, клипами или рекламой. Это полноценные фильмы, каждый из которых апеллирует к зрителю и рассказывает истории, которые, казалось бы, невозможно уложить в одну минуту, подтверждая своим примером выражение "Краткость - сестра таланта!" Игровое, анимационное, документальное и экспериментальное кино с только одним ограничением - 100 секунд.
Так, мероприятие состоится в креативном ИТ-пространстве KOWO. Начало - в 19:00.