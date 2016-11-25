Всеукраинский фестиваль одноминутного кино пройдет в Кропивницком

По информации организаторов, "100 фильмов за 100 минут" - это фестиваль кино, не нужно путать с роликами, клипами или рекламой. Это полноценные фильмы, каждый из которых апеллирует к зрителю и рассказывает истории, которые, казалось бы, невозможно уложить в одну минуту, подтверждая своим примером выражение "Краткость - сестра таланта!" Игровое, анимационное, документальное и экспериментальное кино с только одним ограничением - 100 секунд.

Так, мероприятие состоится в креативном ИТ-пространстве KOWO. Начало - в 19:00.