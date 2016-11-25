Всеукраїнський фестиваль однохвилиного кіно пройде у Кропивницькому

За інформацією організаторів, “100 фільмів за 100 хвилин” — це фестиваль кіно, який не потрібно плутати з роликами, кліпами чи рекламою. Це повноцінні фільми, кожен з яких апелює до глядача та розповідає історії, які, здавалось би, неможливо вкласти в одну хвилину, підтверджуючи своїм прикладом вислів “Стислість — сестра таланту!” Ігрове, анімаційне, документальне та експериментальне кіно з лише одним обмеженням — 100 секунд.

Так, захід відбудеться у креативному ІТ-просторі KOWO. Початок — о 19:00.