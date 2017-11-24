Всемирный фонд природы будет восстанавливать Карпатские леса

Так, в Карпатах в 2017 году высадили более 20 000 деревьев, присущих этому региону. Среди них - карпатская лиственница.

"В Карпатах продолжается национальная программа "Разом за природу" при поддержке Всемирного фонда природы (WWF), в рамках которой в Карпатском национальном природном парке, национальных парках "Святые Бескиды" и "Синевир" весной 2017 высадили более 20 000 деревьев: пихту, бук, клен-явор и лиственницу. Эти деревья исторически росли на территории Карпат, но почти исчезли в конце XIX века", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проданные за копейки Карпаты станут национальным позором - Москаль

В частности, цель второго этапа проекта - проверить, сколько деревьев прижились.

"Весной проект "Вместе за природу" сделал первый шаг к цели - высадить более 1 000 000 деревьев. С первой высадки прижились 85% деревьев, считается чрезвычайно высоким результатом. Следующая высадка планируется в марте 2018 года," - рассказала организатор проекта Марина Соловьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минприроды увеличит национальные природные парки Карпат более чем 105 тыс. га

В ближайшие 100 лет высажены деревья поглотят более 2000 тонн углекислого газа. А в дальнейшем каждый гектар взрослого леса ежегодно поглощать около 3,6 тонн диоксида углерода и производить около 2,6 тонн кислорода.

"Мы также ставим перед собой цель восстановить лиственничные леса. Лиственница - очень ценное дерево. По прочности она не уступает дубу и устойчива к воде", - добавила координатор проекта Ирина Миронова.

Справка УНН: Всемирный фонд природы (WWF - World Wide Fund for Nature) основан в 1961 году, WWF является одной из самых известных и эффективных международных природоохранных организаций, которая работает в более чем 100 странах мира. Всемирный фонд природы в Украине работает в рамках Дунай-Карпатской программы и восстанавливает природу Дунайского и Карпатского регионов - двух из двухсот самых ценных и богатых экологических регионов в мире.