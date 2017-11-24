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Всесвітній фонд природи буде відновлювати Карпатські ліси

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Карпатах продовжується національна програма “Разом за природу” за підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF), в рамках якої у Карпатському національному природному парку, національних парках “Сколівські Бескиди” та “Синевир” навесні 2017 року висадили понад 20 000 дерев, передає УНН з посиланням на прес-службу фонду.

Так, в Карпатах у 2017 році висадили понад 20 000 дерев, притаманних цьому регіону. Серед них — карпатська модрина.

“У Карпатах продовжується національна програма "Разом за природу" за підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF), в рамках якої у Карпатському національному природному парку, національних парках "Сколівські Бескиди" та "Синевир" навесні 2017 року висадили понад 20 000 дерев: ялицю, бук, клен-явір та модрину. Ці дерева історично росли на території Карпат, але майже зникли наприкінці ХІХ століття,” — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, мета другого етапу проекту ― перевірити, скільки дерев прижилися.

“Навесні проект "Разом за природу" зробив перший крок до великої мети — висадити понад 1 000 000 дерев. З першої висадки прижилися 85% дерев, що вважається надзвичайно високим результатом. Наступна висадка планується в березні 2018 року,” — розповіла організатор проекту Марина Соловйова.

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У найближчі 100 років висаджені дерева поглинуть понад 2 000 тон вуглекислого газу. А надалі кожний гектар дорослого лісу щороку поглинатиме близько 3,6 тон діоксиду вуглецю та вироблятиме близько 2,6 тон кисню.

“Ми також ставимо перед собою мету відновити модринові ліси. Модрина — дуже цінне дерево. За міцністю вона не поступається дубу та стійка до води,” — додала координатор проекту Ірина Миронова.

Довідка УНН: Всесвітній фонд природи (WWF — World Wide Fund for Nature) заснований у 1961 році, WWF є однією з найбільш відомих та ефективних міжнародних природоохоронних організацій, яка працює у більше ніж 100 країнах світу. Всесвітній фонд природи в Україні працює в рамках Дунайсько-Карпатської програми та відновлює природу Дунайського і Карпатського регіонів ― двох із двохсот найцінніших та найбагатших екологічних регіонів у світі.

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