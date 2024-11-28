Все ракеты и БПЛА, угрожавшие Киеву, были уничтожены

В Киеве воздушная тревога длилась почти 9 с половиной часов. Сили противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, которые угрожали Киеву. По состоянию на 9: 43 известно о падении обломков в двух районах - в Днепровском и Дарницком. Данных по пострадавшим нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Детали

Как указали в КГВА, вооруженные силы рф нанесли комбинированный ракетно-Дроновой удар по Киеву. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники различного типа.

Воздушную тревогу в столице объявили почти в полночь из-за угрозы БПЛА с восточного направления. Тревога длилась почти 9 с половиной часов. Ближе к утру российские Воздушно-космические силы выполнили пуски ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев с разных направлений. В результате противовоздушного боя все вражеские цели, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип примененного вооружения обнародуют в отчетах воздушные силы) - говорится в сообщении КГВА.

По состоянию на 9: 43, как говорили в КГВА, поступила информация о падении обломков в двух районах столицы - в Днепровском и Дарницком. Данных по пострадавшим нет. Повреждений получило отдельное предприятие-выбитые двери, окна, поврежденное грузовое авто.

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